Bradley Cooper, il bacio sul set con Matt Bomer (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il successo di A Star is born (2018), Bradley Cooper torna dietro alla macchina da presa. L’attore sul set del suo nuovo film “Maestro“ è stato immortalato mentre bacia appassionatamente Matt Bomer. La foto ha immediatamente fatto il giro del web. La scena è stata scattata sul set newyorkese, mentre i due erano impegnati in un bacio sulla bocca con indosso dei cappotti invernali. Bradley Cooper: “Fin da bambino desideravo fare il regista” L’attore statunitense dopo le numerose candidature ai Premi Oscar e la vittoria di Lady Gaga come miglior attrice in: “A Star is Born” torna con un nuovo film. Ancora dietro la macchina da presa, ma questa volta non in un remake, bensì in un biopic sul compositore Leonard Bernstein. Il racconto di un’intricata love ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo il successo di A Star is born (2018),torna dietro alla macchina da presa. L’attore sul set del suo nuovo film “Maestro“ è stato immortalato mentre bacia appassionatamente. La foto ha immediatamente fatto il giro del web. La scena è stata scattata sul set newyorkese, mentre i due erano impegnati in unsulla bocca con indosso dei cappotti invernali.: “Fin da bambino desideravo fare il regista” L’attore statunitense dopo le numerose candidature ai Premi Oscar e la vittoria di Lady Gaga come miglior attrice in: “A Star is Born” torna con un nuovo film. Ancora dietro la macchina da presa, ma questa volta non in un remake, bensì in un biopic sul compositore Leonard Bernstein. Il racconto di un’intricata love ...

