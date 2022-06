Amministrative, ex M5S Giarrusso a Conte: “Politica non si fa con i selfie” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Politica non si fa con i selfie, con le chiacchiere per i fan, con le bugie raccontate a giornali amici e complici per ingannare il popolo: la Politica si fa stando sui territori, ascoltando le esigenze delle persone, lavorando per loro. E se i partiti tradizionali non bastano, come certifica l’enorme quantità di astenuti, bisogna pensare a percorsi nuovi, Contenitori nuovi, democrazia autentica e non chiacchiere incendiarie e totale subalternità a Draghi”. Così l’europarlamentare Dino Giarrusso, ex esponente del M5S, commenta con l’Adnkronos i risultati delle Amministrative, lanciando critiche decise a Giuseppe Conte e anticipando le prossime mosse. “A Messina ho sostenuto convintamente Federico Basile, e aspetto con ansia risultati definitivi. Al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – “Lanon si fa con i, con le chiacchiere per i fan, con le bugie raccontate a giornali amici e complici per ingannare il popolo: lasi fa stando sui territori, ascoltando le esigenze delle persone, lavorando per loro. E se i partiti tradizionali non bastano, come certifica l’enorme quantità di astenuti, bisogna pensare a percorsi nuovi,nitori nuovi, democrazia autentica e non chiacchiere incendiarie e totale subalternità a Draghi”. Così l’europarlamentare Dino, ex esponente del M5S, commenta con l’Adnkronos i risultati delle, lanciando critiche decise a Giuseppee anticipando le prossime mosse. “A Messina ho sostenuto convintamente Federico Basile, e aspetto con ansia risultati definitivi. Al ...

