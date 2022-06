Amber Heard rompe il silenzio dopo il verdetto: “Non biasimo la scelta dei giudici” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dovrà risarcire l’ex marito, Johnny Depp, di una cifra enorme, che non possiede. È stata vittima di un odio spropositato sul web e sui social per settimane, nonostante le accuse portate in tribunale fossero vere. La sua storia, la loro vicenda giudiziaria è stata resa uno spettacolo mediatico degno di una soap opera. Ma nonostante tutto, nel suo cuore, non c’è rabbia o voglia di vendicarsi su chi ha preso quella decisione. Certo ricorrerà in appello contro la decisione dei giudici eppure Amber Heard non “biasima” la giuria per essersi schierata con Depp. Johnny Depp e Amber Heard durante il processo per diffamazioneL’attrice 36enne ha rilasciato la sua prima intervista dopo il processo per diffamazione contro l’ex marito, parlando in esclusiva con Savannah Guthrie di NBC News in ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Dovrà risarcire l’ex marito, Johnny Depp, di una cifra enorme, che non possiede. È stata vittima di un odio spropositato sul web e sui social per settimane, nonostante le accuse portate in tribunale fossero vere. La sua storia, la loro vicenda giudiziaria è stata resa uno spettacolo mediatico degno di una soap opera. Ma nonostante tutto, nel suo cuore, non c’è rabbia o voglia di vendicarsi su chi ha preso quella decisione. Certo ricorrerà in appello contro la decisione deieppurenon “biasima” la giuria per essersi schierata con Depp. Johnny Depp edurante il processo per diffamazioneL’attrice 36enne ha rilasciato la sua prima intervistail processo per diffamazione contro l’ex marito, parlando in esclusiva con Savannah Guthrie di NBC News in ...

