Vaiolo delle scimmie: i due casi in Puglia nel barese e nel tarantino. Virus isolato nel liquido seminale La scoperta all'istituto Spallanzani (Di domenica 12 giugno 2022) Nel laboratorio dell’istituto Spallanzani di Roma il Virus del Vaiolo delle scimmie è stato individuato nel liquido seminale umano in sei casi su sette esaminati. È stato osservato il suo comportamento:, si riproduce e contagia. La trasmissione per via sessuale (magari non la sola) del Virus è dunque un’ipotesi più che concreta. Ieri sera l’Asl Taranto ha confermato in caso di poxVirus, il Vaiolo delle scimmie, nella provincia tarantina. L’uomo è in isolamento a casa e non è in condizioni preoccupanti, analogamente al 36enne del barese che ha costituito, nei giorni scorsi, il primo caso in ... Leggi su noinotizie (Di domenica 12 giugno 2022) Nel laboratorio dell’di Roma ildelè stato individuato nelumano in seisu sette esaminati. È stato osservato il suo comportamento:, si riproduce e contagia. La trasmissione per via sessuale (magari non la sola) delè dunque un’ipotesi più che concreta. Ieri sera l’Asl Taranto ha confermato in caso di pox, il, nella provincia tarantina. L’uomo è in isolamento a casa e non è in condizioni preoccupanti, analogamente al 36enne delche ha costituito, nei giorni scorsi, il primo caso in ...

