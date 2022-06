Ucraina, Draghi, Macron e Scholz presto andranno in visita a Kiev (Di domenica 12 giugno 2022) per incontrare, prima del G7, il presidente Zelensky Secondo quanto riportato da Ansa, prima del G7 in programma a fine giugno, il premier Mario Draghi, con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz si recheranno in visita a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Viasita a sorpresa a Kiev di Ursula von der Leyen per incontrare Zelensky: “Torno a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione”. L’Ucraina, ha detto la presidente dell’UE “è sulla strada giusta per l’Europa perché ha una solida democrazia parlamentare’ ha confermato la presidente della commissione Ue annunciando ‘una road map molto ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 giugno 2022) per incontrare, prima del G7, il presidente Zelensky Secondo quanto riportato da Ansa, prima del G7 in programma a fine giugno, il premier Mario, con il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olafsi recheranno inper incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Viasita a sorpresa adi Ursula von der Leyen per incontrare Zelensky: “Torno aper incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyhal. Faremo il punto sul lavoro che sarà necessario fare assieme per la ricostruzione”. L’, ha detto la presidente dell’UE “è sulla strada giusta per l’Europa perché ha una solida democrazia parlamentare’ ha confermato la presidente della commissione Ue annunciando ‘una road map molto ...

