Stati Uniti, folla a Washington e New York per chiedere leggi più severe sulle armi da fuoco (Di domenica 12 giugno 2022) Una folla di persone si è riunita a Washington DC, distretto della Columbia, negli Stati Uniti, per la protesta "March For Our Lives" contro la violenza armata. I manifestanti si sono radunati vicino al Monumento della capitale, come parte di manifestazioni a livello nazionale che chiedono leggi più severe sulle armi da fuoco per frenare la devastante violenza armata che affligge il Paese, dove i politici repubblicani hanno ripetutamente bloccato le riforme. Centinaia di manifestanti anche a New York sono scesi in strada con cartelli di protesta contro le armi e l'uso delle armi tra cui "Less guns, more hugs" ("Meno armi, più abbracci") L'articolo proviene da Il ...

