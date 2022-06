Sformato light di melanzane | perfetto per chi è a dieta! 230Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 giugno 2022) Lodiè un capolavoro di gusto a basso impatto calorico; per realizzarlo, infatti, non dovrete friggere le verdure, ma grigliarle con un filo d’olio. La resa sarà tanto gustosa quanto quella della versione classica, con il grande vantaggio di non appesantire né la digestione né la linea. Cosa potreste desiderare di più? Un piatto gustoso da mangiare senza rimorsi. Offritela anche ai piccoli di casa per una cena o un pranzo leggero, camuffati così questi ortaggi possono ingannare la loro vista e conquistare il loro palato, sempre un po’ restio a consumare verdura! Presentatela agli amici di sempre come antipasto o contorno, sarà un successo apprezzatissimo! Curiose di saperne di più? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ...