(Di domenica 12 giugno 2022) E’ tornato alla luce unautografo di Torquato(1544 – 1595), il poeta della “Gerusalemme liberata”: la rarità verrà messa in vendita da Finarte a Roma giovedì 16 giugno nella ‘Asta di Libri, Autografi e Stampe’ che comprende 558 lotti. Il manoscritto di “Onor di tomba e di dorati marmi” (1590) sarà proposto con una stima di 40.000 – 60.000 euro. Si tratta delautografo n.1491 delle “Rime”, tramandato da diversi testimoni ma sconosciuto nella presente versione autografa. Indirizzato a Vincenzo Caracciolo, venne originariamente spedito dainsieme ad un altromai giunti però al destinatario, come afferma in una lettera del 12 novembre 1590. L’attuale ritrovamento riguarda ilche doveva accompagnare la missiva del 28 settembre 1590. Il testo ...

Pubblicità

Il Denaro

A fianco delsi dispongono altri interessanti documenti dell'epoca, raccolti con cura da un ammiratore anglosassone e conservati entro una prestigiosa legatura d'amatore. In primis ......Tempo' sarà dedicato alla poetessa saluzzese, morta nella nostra città nel 1840, autrice di liriche, novelle, tragedie, tra le quali il famoso poema epico Ipazia. Partirà da un suo... Ritrovato un sonetto di Tasso, ora va all'asta. Il volume fu acquistato dal libraio napoletano Gaspare Casella - Ildenaro.it E’ tornato alla luce un sonetto autografo di Torquato Tasso (1544 – 1595), il poeta della “Gerusalemme liberata”: la rarità verrà messa in vendita da Finarte a Roma giovedì 16 giugno nella ‘Asta di Li ...Zenga, Tedoldi, Rossinelli, Schiavi, Bogoni, Cagni, Caccia, Ranieri, Perrotta, Colasanto, Speggiorin. E’ la Samb di Nedo Sonetti che torna in serie B dopo solo un anno di inferno in C1. La terza ...