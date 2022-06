Rimpianti e sensi di colpa sono un inutile zavorra (Di domenica 12 giugno 2022) In alcune parti del mondo, e in determinati periodi dell’anno, le persone si riuniscono, anche solo idealmente, per fare qualcosa di straordinario: liberarsi del vecchio per fare spazio al nuovo. Ed è un po’ quello che facciamo anche noi durante la notte di Capodanno e nei giorni immediatamente precedenti o successivi con i buoni propositi o con le altre tradizioni che ci appartengono. Anno nuovo, vita nuova, ci ripetiamo sempre. Ma quanto poi effettivamente riusciamo a compiere quei grandi cambiamenti che ci eravamo prefissati? Purtroppo quasi mai. Ed è una realtà, questa, con la quale siamo abituati a scontrarci puntualmente. Diamo la colpa alla pigrizia, alla mancata forza di volontà e allo stress che caratterizza i nostri giorni. E certo è vero che questi hanno un peso ingombrante sulle nostre azioni, ma quello che davvero ci impedisce di guardare al futuro ... Leggi su dilei (Di domenica 12 giugno 2022) In alcune parti del mondo, e in determinati periodi dell’anno, le persone si riuniscono, anche solo idealmente, per fare qualcosa di straordinario: liberarsi del vecchio per fare spazio al nuovo. Ed è un po’ quello che facciamo anche noi durante la notte di Capodanno e nei giorni immediatamente precedenti o successivi con i buoni propositi o con le altre tradizioni che ci appartengono. Anno nuovo, vita nuova, ci ripetiamo sempre. Ma quanto poi effettivamente riusciamo a compiere quei grandi cambiamenti che ci eravamo prefissati? Purtroppo quasi mai. Ed è una realtà, questa, con la quale siamo abituati a scontrarci puntualmente. Diamo laalla pigrizia, alla mancata forza di volontà e allo stress che caratterizza i nostri giorni. E certo è vero che questi hanno un peso ingombrante sulle nostre azioni, ma quello che davvero ci impedisce di guardare al futuro ...

Pubblicità

bubblekkam : A questo punto non ambisco più nemmeno ad andare al mare ma a poter dormire fino a mezzogiorno senza rimpianti o sensi di colpa - hofreddosempre : @ilariaB18475951 Boh non riesco a capire se ha davvero interesse per l’altra tanto da fargli passare anche eventual… -

Per una Chiesa accogliente senza mura divisorie ... quanti sensi di colpa! E noi, pensiamo ai nostri sbagli: quanti sbagli, quanti sensi di colpa! Da ... portarci con la testa altrove: spesso ci àncora al passato: ai rimpianti, alle nostalgie, a quello ... Il Papa: lo Spirito ispira una Chiesa aperta, accogliente, basata sull'amore di Dio Sbagli e sensi di colpa, dai quali da soli non si esce, ma "con il Consolatore sì". Per scegliere ... invece, vuole "portarci con la testa altrove: spesso ci àncora al passato: ai rimpianti, alle ... ClubDoria46.it ... quantidi colpa! E noi, pensiamo ai nostri sbagli: quanti sbagli, quantidi colpa! Da ... portarci con la testa altrove: spesso ci àncora al passato: ai, alle nostalgie, a quello ...Sbagli edi colpa, dai quali da soli non si esce, ma "con il Consolatore sì". Per scegliere ... invece, vuole "portarci con la testa altrove: spesso ci àncora al passato: ai, alle ... Sampdoria, dall'Inter all'Inter: la stagione di Stefano Sensi