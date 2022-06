Rc auto, novità da oggi: cosa cambia per le assicurazioni (Di domenica 12 giugno 2022) La polizza Rc auto viene aggiornata ogni 5 anni in base al costo della vita. L’11 giugno scattano nuove condizioni sui massimali Il costo della vita incide sulle spese quotidiane. Quelle più care ai consumatori sono ovviamente i generi alimentari, la benzina e le bollette. Ma anche l’Rc auto si è modificata. Per legge, ogni L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 12 giugno 2022) La polizza Rcviene aggiornata ogni 5 anni in base al costo della vita. L’11 giugno scattano nuove condizioni sui massimali Il costo della vita incide sulle spese quotidiane. Quelle più care ai consumatori sono ovviamente i generi alimentari, la benzina e le bollette. Ma anche l’Rcsi è modificata. Per legge, ogni L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

egidio_gialdini : 'FERRARI mette le ali, RED BULL in nuovo fondo' Gli argomenti trattati in Formula 1 Garage 87, su Newsf1 Motorsport… - businessonlinei : Nuova Peugeot 408 2022-2023, i tanti punti di forza dell'innovativo Suv-Berlina in arrivo - ChiaraCompagnuc : Nuova Peugeot 408 2022-2023, i tanti punti di forza dell'innovativo Suv-Berlina in arrivo - businessonlinei : Aria condizionata in auto come influisce sui consumi carburante, su guida e potenza motore - ChiaraCompagnuc : Aria condizionata in auto come influisce sui consumi carburante, su guida e potenza motore -

I motori della Mille Miglia come simbolo di ripartenza Mercoledì prossimo al via ci saranno così oltre 400 auto con equipaggi dai quattro angoli del ... il futuro prossimo potrebbe portare due importanti novità. Entro l'anno si prevede la nascita di una ... 1000 Miglia: il 15 giugno la partenza delle "frecce" da Brescia in quattro tappe Tra le novità di quest'anno la notizia della nascita della Fondazione 1000 Miglia che dovrebbe ... il percorso di questa edizione numero 40: Tappa 1 " 15 Giugno Dopo la partenza da Brescia , le auto si ... Automoto.it Mercoledì prossimo al via ci saranno così oltre 400con equipaggi dai quattro angoli del ... il futuro prossimo potrebbe portare due importanti. Entro l'anno si prevede la nascita di una ...Tra ledi quest'anno la notizia della nascita della Fondazione 1000 Miglia che dovrebbe ... il percorso di questa edizione numero 40: Tappa 1 " 15 Giugno Dopo la partenza da Brescia , lesi ... Novità auto mancate a listino, Opel: 5 concept-car tedesche (non Stellantis) che pochi ricordano