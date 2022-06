Rapina un’anziano, che lo insegue: prima la zuffa, poi di nuovo la fuga: arrestato 22enne (Di domenica 12 giugno 2022) Pensava di averla fatta franca, il 22enne che, insieme a un complice, il 12 maggio aveva Rapinato un anziano di una preziosa catena d’oro. I due avevano organizzato tutto. I due hanno prima bloccato e poi aggredito l’anziano. Avevano già l’auto pronta per scappare. Tuttavia, non avevano fatto i conti con la tenacia della vittima che ha iniziato a seguirli. Pur non riuscendo a fermarli, l’uomo è riuscito a prendere la targa della macchina. Uno, era stato infatti arrestato mentre l’altro era ancora in fuga. Fino a questo momento. Leggi anche: Roma, approfittano della folla e scippano i turisti: 14 arresti in 48 ore Le indagini Dopo l’inseguimento del 12 Maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, sono riusciti a bloccare solo uno dei due Rapinatori in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022) Pensava di averla fatta franca, ilche, insieme a un complice, il 12 maggio avevato un anziano di una preziosa catena d’oro. I due avevano organizzato tutto. I due hannobloccato e poi aggredito l’anziano. Avevano già l’auto pronta per scappare. Tuttavia, non avevano fatto i conti con la tenacia della vittima che ha iniziato a seguirli. Pur non riuscendo a fermarli, l’uomo è riuscito a prendere la targa della macchina. Uno, era stato infattimentre l’altro era ancora in. Fino a questo momento. Leggi anche: Roma, approfittano della folla e scippano i turisti: 14 arresti in 48 ore Le indagini Dopo l’inseguimento del 12 Maggio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, sono riusciti a bloccare solo uno dei duetori in ...

