Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2022, lunedì pensieroso per Acquario (Di domenica 12 giugno 2022) Ben ritrovati nella rubrica dell'Oroscopo quotidiano di Paolo Fox del 13 giugno 2022. Riparte questa terza settimana di giugno, sotto la Luna in Sagittario. C'è chi otterrà dei chiarimenti interiori e chi potrà risollevarsi dopo un periodo sottotono. I cancerini dovranno portare pazienza e prestare molta attenzione a queste 24 ore. Con la guida di Paolo Fox sarà possibile affrontare questo 13 giugno nel miglior modo possibile. Andiamo a leggere le previsioni astrologiche del proprio segno e quelle del proprio ascendente! Oroscopo 13 giugno di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - lunedì con Marte nel segno. Avrete voglia di dialogare e, questa sensazione positiva, durerà per tutta la settimana.

