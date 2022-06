L'Ue lavora sul grano e punta sulla 'carta Romania' (Di domenica 12 giugno 2022) La carta Romania per sbloccare l'impasse, con la consapevolezza che solo utilizzando i porti del Mar Nero il rischio di un'emergenza alimentare potra' essere davvero scongiurato. La crisi del grano ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Laper sbloccare l'impasse, con la consapevolezza che solo utilizzando i porti del Mar Nero il rischio di un'emergenza alimentare potra' essere davvero scongiurato. La crisi delha ...

Pubblicità

SAID73071004 : @ScoutismoRN Io a Pellegatti gli voglio un gran bene davvero però per me nn è assolutamente affidabile sul mercato… - 68Ocram : RT @essenziale_it: Chi lavora nella ristorazione è spesso sfruttato. E mentre chef e imprenditori denunciano la carenza di personale, alcun… - essenziale_it : Chi lavora nella ristorazione è spesso sfruttato. E mentre chef e imprenditori denunciano la carenza di personale,… - Godai71 : @magaolimpia @LoPsihologo @MrESTINZIONE Odio lavorare in Openspace. Dato che piace al boss,lui ha un ufficio da sol… - ImIceThorn : @M_Rachele @disinformatico @matteosalvinimi Voglia di lavorà saltami addosso? Se fossi meno informaticamente ignora… -