La Pastorale della Salute di Ragusa torna a viaggiare (Di domenica 12 giugno 2022) Ragusa – L'ufficio diocesano per . E promuove per il prossimo agosto l'iniziativa denominata "Fátima, un pellegrinaggio sull'altare del mondo". L'appuntamento è in programma dal 9 al 16 agosto e contempla un pellegrinaggio a Fátima e a Santiago De Compostela. Per informazioni e per partecipare è possibile contattare il direttore della Pastorale della Salute, il sacerdote Giorgio Occhipinti, tramite social o chiamandolo direttamente al numero telefonico 333.2512634. "Il Santuario di Fátima – chiarisce don Occhipinti – è uno dei più importanti punti di riferimento del culto mariano, meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Il posto dove si trova il Santuario di Fátima, la Cova da Iria, era fino al 1917 un luogo del tutto sconosciuto nel comune di Ourém, nella frazione di Fátima.

