Italia, Florenzi lascia il ritiro per sottoporsi ad un intervento (Di domenica 12 giugno 2022) Alessandro Florenzi ha lasciato il ritiro della Nazionale per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram, in cui parla di un intervento non legato al calcio e già programmato da tempo. Ieri il calciatore della Roma è stato impiegato da Mancini nella partita contro l'Inghilterra. «Torno a Roma per un piccolo intervento non legato al calcio programmato da mesi. Dispiace lasciare questo gruppo straordinario. Forza Azzurri!»

