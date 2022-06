“Il lavoro minorile è un piaga da eliminare” (Di domenica 12 giugno 2022) Città del Vaticano – “Impegniamoci tutti per eliminare questa piaga, perché nessun bambino o bambina sia privato dei suoi diritti fondamentali e costretto o costretta a lavorare. Quella dei minori sfruttati per il lavoro è una realtà drammatica che ci interpella tutti!”. Così, al termine dell’Angelus (leggi qui), Papa Francesco, in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 giugno 2022) Città del Vaticano – “Impegniamoci tutti perquesta, perché nessun bambino o bambina sia privato dei suoi diritti fondamentali e costretto o costretta a lavorare. Quella dei minori sfruttati per ilè una realtà drammatica che ci interpella tutti!”. Così, al termine dell’Angelus (leggi qui), Papa Francesco, in occasione della Giornata mondiale contro il. (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte

