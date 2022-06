(Di domenica 12 giugno 2022) Il premier studia un altro intervento una tantum per mettere qualche euro in più in busta paga da qui a fine anno. Ma Cgil e gialloverdi vogliono di più (e uno scostamento di bilancio)

Luisella49 : RT @HuffPostItalia: I bonus di Draghi sui salari non bastano. Lo strano fronte Landini-Salvini-Conte - HuffPostItalia : I bonus di Draghi sui salari non bastano. Lo strano fronte Landini-Salvini-Conte - ddgiusto : RT @marieta99044909: Landini, che sui bonus rubinetti e zanzariere (gov. Conte) è rimasto muto, attacca Draghi gridando 'basta bonus'. Che… - PepiArmando : RT @marieta99044909: Landini, che sui bonus rubinetti e zanzariere (gov. Conte) è rimasto muto, attacca Draghi gridando 'basta bonus'. Che… - Roky99760738 : RT @marieta99044909: Landini, che sui bonus rubinetti e zanzariere (gov. Conte) è rimasto muto, attacca Draghi gridando 'basta bonus'. Che… -

... quali novità ISEE dal 2022 Se siete interessati a richiedere ilbollette 200 euro di giugno non potete non essere al corrente delle novità 2022 introdotte dal Governoper allargare la ...Bastae interventi fiscali una tantum, servono misure strutturali. È la posizione del segretario ...un'intervista al quotidiano La Repubblica boccia quanto fatto finora dal governo di Mario... Quali sono tutti i bonus Draghi contro i rincari e a chi spettano Il premier studia un altro intervento una tantum per mettere qualche euro in più in busta paga da qui a fine anno. Ma Cgil e gialloverdi vogliono di più (e ...ROMA – Il segretario della Cgil Maurizio Landini torna all’attacco di Draghi e del suo governo. “Basta con gli interventi una tantum come i 200 euro che andranno nelle buste paga di luglio per chi gua ...