Gran Premio di Baku, disastro Ferrari: Sainz fuori, Leclerc costretto al ritiro per problemi al motore dopo aver riconquistato il comando della gara (Di domenica 12 giugno 2022) disastro Ferrari al Gran Premio di Baku. La gara è iniziata male e finita peggio e Charles Leclerc vede sfumare sempre più il sogno del titolo Mondiale. Fortissimo alle qualifiche, partito dalla pole ma subito superato dalla RedBull di Sergio Perez, il pilota monegasco è stato costretto al ritiro per un guasto al motore proprio quando aveva appena riconquistato a fatica il comando della corsa. Non è andata meglio al compagno di scuderia Carlos Sainz, anche lui costretto a tornare ai box al 9° giro per un problema idraulico alla macchina. Insomma, i giochi in Azerbaijan sono finiti già al 21esimo giro per la scuderia di Maranello. È il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)aldi. Laè iniziata male e finita peggio e Charlesvede sfumare sempre più il sogno del titolo Mondiale. Fortissimo alle qualifiche, partito dalla pole ma subito superato dalla RedBull di Sergio Perez, il pilota monegasco è statoalper un guasto alproprio quando aveva appenaa fatica ilcorsa. Non è andata meglio al compagno di scuderia Carlos, anche luia tornare ai box al 9° giro per un problema idraulico alla macchina. Insomma, i giochi in Azerbaijan sono finiti già al 21esimo giro per la scuderia di Maranello. È il ...

