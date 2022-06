Giappone, alta tecnologia made in Italy per il controllo delle reti ferroviarie (Di domenica 12 giugno 2022) Mermec, azienda leader italiana specializzata in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, parte del Gruppo Angel (holding che sviluppa soluzioni per i settori: rail, meccatronica digitale e aerospazio), annuncia la firma di nuovi contratti per la diagnostica avanzata della rete ferroviaria e metropolitana Giapponese. I contratti del valore di oltre 20 milioni di euro sono stati firmati oggi, presso l’Ambasciata italiana di Tokyo, alla presenza dell’Ambasciatore Gianluigi Benedetti e alcuni dei maggiori player del panorama ferroviario (Mitsubishi Electric, Sumitomo Corporation, Mitsui NCO, Hitachi Hitech), finanziario (JICA e ADB) e industriale Giapponese. Il vicepresidente agli affari internazionali di Mermec, Angelo Petrosillo, dichiara: “Tra Mermec e le imprese ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022) Mermec, azienda leader italiana specializzata in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni, parte del Gruppo Angel (holding che sviluppa soluzioni per i settori: rail, meccatronica digitale e aerospazio), annuncia la firma di nuovi contratti per la diagnostica avanzata della rete ferroviaria e metropolitanase. I contratti del valore di oltre 20 milioni di euro sono stati firmati oggi, presso l’Ambasciata italiana di Tokyo, alla presenza dell’Ambasciatore Gianluigi Benedetti e alcuni dei maggiori player del panorama ferroviario (Mitsubishi Electric, Sumitomo Corporation, Mitsui NCO, Hitachi Hitech), finanziario (JICA e ADB) e industrialese. Il vicepresidente agli affari internazionali di Mermec, Angelo Petrosillo, dichiara: “Tra Mermec e le imprese ...

