Gazzetta – Calciomercato Napoli: Deulofeu si avvicina, Politano in uscita (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 10:20:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Spalletti cambia gli esterni e cerca più gol. Dopo Insigne, via anche Politano: al Valencia di Gattuso? La trattativa sarà ancora lunga e complessa, ma per quello che emerge dalle parti in causa ci sono ottime possibilità che Gerard Deulofeu vesta la maglia azzurra del Napoli nella prossima stagione. Il giocatore – anche se ha offerte allettanti dal Villarreal e ora anche dalla Real Sociedad – appare convinto di restare in Italia e giocare in Champions con la squadra di Luciano Spalletti. Al tempo stesso l’Udinese è chiaro che non rinuncerà a vendere bene il proprio gioiello catalano, visto anche le richieste, ma fra i Pozzo e Aurelio De Laurentiis c’è un feeling che in passato ha portato a concludere affari importanti: ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 10:20:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Spalletti cambia gli esterni e cerca più gol. Dopo Insigne, via anche: al Valencia di Gattuso? La trattativa sarà ancora lunga e complessa, ma per quello che emerge dalle parti in causa ci sono ottime possibilità che Gerardvesta la maglia azzurra delnella prossima stagione. Il giocatore – anche se ha offerte allettanti dal Villarreal e ora anche dalla Real Sociedad – appare convinto di restare in Italia e giocare in Champions con la squadra di Luciano Spalletti. Al tempo stesso l’Udinese è chiaro che non rinuncerà a vendere bene il proprio gioiello catalano, visto anche le richieste, ma fra i Pozzo e Aurelio De Laurentiis c’è un feeling che in passato ha portato a concludere affari importanti: ...

