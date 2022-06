F1 | Sainz | ' sorpresi per i problemi di affidabilità | reagiremo a partire dal Gp del Canada'

(Di domenica 12 giugno 2022) Baku, 12 giu. - (Adnkronos) - "Ero in gestione della gomma nei primi giri, poi appena ho cominciato a spingere c'è stato il problema idraulico. Non c'era nessuna avvisaglia didi, siamomadal Gp deldella prossima settimana". Il pilota della Ferrari Carloscommenta così, ai microfoni di Sky Sport, il suo ritiro al nono giro del Gp dell'Azerbaigian a Baku per un problema idraulico.

... ai microfoni di Sky ha parlato anche Carlos, costretto a fermarsi dopo pochi giri per un ... Nessuna avvisaglia, siamo'. (agg. di Fabio Belli) Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Azerbaigian:...13.33 - Questa la top - 10: Verstappen, Perez, Leclerc, Gasly, Tsunoda,, Alonso, Magnussen, ... 13.30 - I piloti sono abbastanzadal fatto che le vetture non stiano copiando con successo ...Come se non bastasse però dopo 9 giri arriva la prima vera doccia fredda per il muretto del team del Cavallino con Carlos Sainz costretto a parcheggiare ... il pit-stop in regime di Virtual Safety Car ...Ad inizio gara eravamo tranquilli sul fronte dell'affidabilità, per questo siamo rimasti sorpresi da quanto accaduto a me e Charles, penso sia la prima volta che accuso un problema idraulico.