F1 | Gp Baku | fumata al motore e ritiro per Leclerc

(Di domenica 12 giugno 2022), 12 giu. - (Adnkronos) -dalal 21° giro del Gp dell'Azerbaigian per Charles. Il monegasco della Ferrari era al comando della corsa quando si è dovuto fermare per problemi al. In testa alla corsa ci sono ora le due Red Bull dell'olandese Max Verstappen che precede il messicano Sergio Perez, con il britannico della Mercedes George Russell terzo. Al nono giro si era ritirata anche l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

Già la partenza è scoppiettante, Sergio Perez sorpassa Leclerc in partenza.