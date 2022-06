Esame di terza media in presenza per 565mila ragazzi. Matematica e l'orale spaventano di più (Di domenica 12 giugno 2022) Il sondaggio di Skuola.net racconta i timori e le aspettative degli studenti. I prof: "Giusto tornare a una prova impegnativa" Leggi su repubblica (Di domenica 12 giugno 2022) Il sondaggio di Skuola.net racconta i timori e le aspettative degli studenti. I prof: "Giusto tornare a una prova impegnativa"

Pubblicità

_samuel18 : @rogersgravato l’unica volta che me lo hanno dato è stato all’esame di terza media, così erano sicuri che non te ne portavi uno già scritto - swe4tae : non faccio schemi dell'esame di terza media mi do foco - Piergiulio58 : Esame di terza media in presenza per 565mila ragazzi. Matematica e l'orale spaventano di più - la Repubblica - peggiodiniente : io iscritta al dams che mi ritrovo a dover dare l'esame di cinema per la terza volta al quarto anno di triennale: - SilvaMenetto : RT @lucacorsato: La 13enne per l'esame di terza media porta Black Lives Matter. Sceglie una poesia di Senghor. La prof di italiano gliela b… -