Elezioni, ecco qual è il vero metro di misura per valutare i candidati (Di domenica 12 giugno 2022) In questi ultimi giorni di campagna elettorale per le Elezioni comunali di Palermo, si è assistito a presunti o reali sintomi della presenza della mafia nella politica (se mai ne fosse uscita) e dagli ultimi 4 arresti si potrebbe certificare che ciò corrisponde a verità. Allora tutti a fare analisi, supportate da teorie o regolamenti e leggi antimafia che, a mio modesto parere, hanno il limite di volgere lo sguardo, oltre che la riflessione, solo da una parte e cioè da quella di chi va a caccia di voti in ambiti mafiosi o vicini ad essi, non ponendo la dovuta attenzione alle carenze nell’amministrazione della cosa pubblica, al disagio e alla sfiducia che tali carenze determinano. La mafia i voti dove li prende? A chi li chiede? A Palermo, la maggior parte delle persone che voteranno lo schieramento “incriminato” (il centrodestra) sono tutte mafiose o a libro paga dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) In questi ultimi giorni di campagna elettorale per lecomunali di Palermo, si è assistito a presunti o reali sintomi della presenza della mafia nella politica (se mai ne fosse uscita) e dagli ultimi 4 arresti si potrebbe certificare che ciò corrisponde a verità. Allora tutti a fare analisi, supportate da teorie o regolamenti e leggi antimafia che, a mio modesto parere, hanno il limite di volgere lo sguardo, oltre che la riflessione, solo da una parte e cioè da quella di chi va a caccia di voti in ambiti mafiosi o vicini ad essi, non ponendo la dovuta attenzione alle carenze nell’amministrazione della cosa pubblica, al disagio e alla sfiducia che tali carenze determinano. La mafia i voti dove li prende? A chi li chiede? A Palermo, la maggior parte delle persone che voteranno lo schieramento “incriminato” (il centrodestra) sono tutte mafiose o a libro paga dei ...

