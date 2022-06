Di Marzio: “Skriniar-Psg è una pista molto calda, ecco la richiesta. Sul sostituto dello slovacco…” (Di domenica 12 giugno 2022) Di Marzio ha parlato di Skriniar e del suo eventuale sostituto. La pista che porta Milan al Psg è molto calda: c’è ancora distanza tra offerta e domanda, ma non è da escludere il suo addio. “La pista che porta Milan Skriniar dall’Inter al Paris Saint-Germain è molto calda. La distanza tra la richiesta del club nerazzurro e l’offerta dei francesi è però ancora alta. L’Inter ha infatti intenzione di monetizzare al meglio la cessione del difensore slovacco e il PSG, pur avendo manifestato un elevato gradimento per il giocatore, sa che i nerazzurri hanno bisogno di vendere e che il contratto del centrale scade nel 2023. Non sarà facile limare la differenza tra domanda e offerta ma si lavora con fiducia ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022) Diha parlato die del suo eventuale. Lache porta Milan al Psg è: c’è ancora distanza tra offerta e domanda, ma non è da escludere il suo addio. “Lache porta Milandall’Inter al Paris Saint-Germain è. La distanza tra ladel club nerazzurro e l’offerta dei francesi è però ancora alta. L’Inter ha infatti intenzione di monetizzare al meglio la cessione del difensore slovacco e il PSG, pur avendo manifestato un elevato gradimento per il giocatore, sa che i nerazzurri hanno bisogno di vendere e che il contratto del centrale scade nel 2023. Non sarà facile limare la differenza tra domanda e offerta ma si lavora con fiducia ...

Pubblicità

serie_a24 : #Di Marzio: “Skriniar-Psg è una pista molto calda, ecco la richiesta. Sul sostituto dello slovacco…” - EKruger9 : RT @GiovaB95: Sta notizia di skriniar è in giro da giorni ma di marzio nel programma serale non ha avuto il coraggio di dirlo - Frances99584624 : RT @_bando10: Quindi Di Marzio ha deciso che venderemo Skriniar. Oltretutto parla di Bremer come alternativa come se la trattativa con Brem… - OnolyH : RT @ElTrattore: Di Marzio: 'Ho appena incontrato Bremer, mi ha detto che dovrebbe approdare all'Inter come post Skriniar' - winstonbishop22 : RT @GiovaB95: Sta notizia di skriniar è in giro da giorni ma di marzio nel programma serale non ha avuto il coraggio di dirlo -