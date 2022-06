Corona virus | Italia | 622214 attualmente positivi a test +1248 in un giorno con 167391 decessi 26 e 16863770 guariti 18036 Totale di 17653375 casi 18678 Dati della protezione civile | effettuati 127704 tamponi

Pubblicità

ecostanzi4 : RT @Grazia_eso3: Ma quelli che ritengono troppo complessi i quesiti referendari sono gli stessi che poi ti spiegano i meccanismi di replica… - senza_n0me_ : RT @Grazia_eso3: Ma quelli che ritengono troppo complessi i quesiti referendari sono gli stessi che poi ti spiegano i meccanismi di replica… - GimTonic2 : RT @Grazia_eso3: Ma quelli che ritengono troppo complessi i quesiti referendari sono gli stessi che poi ti spiegano i meccanismi di replica… - Livia_DiGioia : RT @Grazia_eso3: Ma quelli che ritengono troppo complessi i quesiti referendari sono gli stessi che poi ti spiegano i meccanismi di replica… - gattusismo__ : RT @Grazia_eso3: Ma quelli che ritengono troppo complessi i quesiti referendari sono gli stessi che poi ti spiegano i meccanismi di replica… -

Sono 455 i nuovi positivi registrati in Abruzzo oggi 12 giugno. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (86), Chieti (135), Pescara (103), Teramo (89), fuori regione (11), in ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 12 giugno 2022 1.131 Nuovi casi 8.738 Test giornalieri 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 377 ...SARONNO – In ambito locale, oggi a Saronno sono stati registrati +10 casi positivi al coronavirus, a Tradate +2 ed a Caronno Pertusella +4. Nelle Groane a Limbiate +3, a Cogliate +1 ed a Lazzate +4.Sono 2.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti. Nelle ultime 24 ore son ...