ATP Stoccarda 2022, Andy Murray: "E' stata una grande settimana per me, congratulazioni a Berrettini per il suo ritorno ad alto livello"

Matteo Berrettini si è aggiudicato per la seconda volta in carriera il torneo ATP 250 di Stoccarda. Il romano, numero 1 d'Italia, ha sconfitto Andy Murray dopo due ore e 40 minuti con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Battaglia vera nel confronto, che però finisce con lo scozzese in difficoltà fisica nella zona inguinale. Per il romano si è trattato del sesto titolo in carriera, il terzo sull'erba, dopo tre mesi di assenza dai campi a causa dell'infortunio alla mano con annessa operazione. Ecco che questo successo è ancora più significativo nel percorso di vertice del tennista del Bel Paese, ricordando che nel 2019 seppe trionfare sempre in questo evento. Onori però ne merita anche Murray per la sua stupenda settimana disputata sull'erba tedesca, dove si è tolto la soddisfazione di battere ...

