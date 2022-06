Alberto Matano | quel retroscena del passato che ancora fa male

Leggi su chenews

(Di domenica 12 giugno 2022)fino ad ora non lo aveva mai confessato, eppure nel suonon tutto è sempre stato rose e fiori,l’episodio dell’adolescenza fa. Non ha certamente bisogno di presentazioni il conduttore e giornalista italiano che ha da poco concluso la sua stagione tv di grande successo, eppure nonostante la stabilità professionale e emotiva che ormai ha raggiunto da molto tempo, il suoo per meglio dire un periodo relativo alla sua adolescenzaoggi è davvero impossibile da dimenticare per lo showman che proprio di recente ha voluto parlarne forse anche come monito per chi in questo momento di trova nella sua stessa situazione. Ansa“Attorno ai quattordici anni mi sono accorto che non crescevo e i ...