Ultime Notizie – Elicottero disperso | trovati 5 corpi e resti sul Monte Cusna

Sono stati trovati sul Monte Cusna, vicino al rifugio Battisti, i resti dell'Elicottero scomparso tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Cinque delle sette persone a bordo sono state trovate morte mentre due risultano disperse. Ad avvistare il relitto è stato un escursionista che ha avvisato il Soccorso Alpino dell'Emilia Romagna. Sul posto è arrivato anche un Elicottero del 118.

