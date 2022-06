Tutti lo vogliono, ma nessuno lo prende: 40 milioni (Di sabato 11 giugno 2022) Il calciomercato già sta iniziando a regalare alcune idee suggestive in vista della prossima stagione: assalto al talento, ma servono 40 milioni Dal Milan alla Juventus passando per le altre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 11 giugno 2022) Il calciomercato già sta iniziando a regalare alcune idee suggestive in vista della prossima stagione: assalto al talento, ma servono 40Dal Milan alla Juventus passando per le altre… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

SimoneTogna : Tutti vogliono restare (o tornare) all'Inter. Almeno così sembra. Non si starà poi così male... - GiovaQuez : Ti basta fare il nome di alcune persone sui social per essere preso d'assalto da account tutti rigorosamente anonim… - RovaiEmanuele : @JoeCipolla_spb @__mat_01 @GuarroPas tutti dicono che è una distanza colmabile e dybala vuole venire all'Inter e en… - zazoomblog : Stipendi docenti tutti li vogliono aumentare. Ma con il prossimo contratto si prevedono circa 50 euro netti in più… - calebtrustnoone : @Azzurra77777 non si mostrano a tutti certe profondità, poi ci devo arrivare da soli se vogliono. ??? -