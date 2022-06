Traffico Roma del 11-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 giugno 2022) Luceverdeentrati dalla redazione sul raccordo poco ilma nel quadrante est Ci sono code in carreggiata interna tra la diramazionesud e l’ardeatina i maggiori spostamenti in queste ore verso le località di mare troviamo Infatti code sulla Pontina da raccordo a Torvaianica e sulla Colombo tra Vitinia e malafede rallentamenti poi lungo tutto il litorale a nord della capitale invece fila in via Cassia tra Tomba di Nerone l’olgiata entrambe le direzioni in piazza dell’esquilino prudenza per un incidente ilè rallentato torna a sfilare per le strade della capitale ilPride la manifestazione per i pari diritti partirà alle 15:30 da Piazza della Repubblica per arrivare in via dei Fori Imperiali Piazza Venezia le prime chiusure in Piazza della Repubblica a Giada 13:30 altre ...