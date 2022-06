Perché Inghilterra-Italia si gioca a porte chiuse: niente pubblico e sanzione da scontare (Di sabato 11 giugno 2022) Domani sera l’Inghilterra ospiterà l’Italia nel terzo impegno della Nations League 2022-2023 e, ovviamente, la mente non potrà non tornare alla finale di Wembley della scorsa estate, match che incoronò gli azzurri campioni d’Europa dopo il successo ottenuto ai calci di rigore sui padroni di casa. Come ha sottolineato il CT Roberto Mancini la sfida di domani sera (ore 20.45) sarà diversa rispetto a quell’evento, ma molto, ad ogni modo, affonderà le proprie radici proprio da quella serata. Da Wembley, infatti, si passerà al Molineux Stadium di Wolverhampton dato che, proprio a causa dei disordini scoppiati in occasione della finale di Euro 2021, la UEFA ha imposto all’Inghilterra di giocare a porte chiuse la sfida, autorizzando la presenza sugli spalti di soli 1.500 bambini delle scuole ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Domani sera l’ospiterà l’nel terzo impegno della Nations League 2022-2023 e, ovviamente, la mente non potrà non tornare alla finale di Wembley della scorsa estate, match che incoronò gli azzurri campioni d’Europa dopo il successo ottenuto ai calci di rigore sui padroni di casa. Come ha sottolineato il CT Roberto Mancini la sfida di domani sera (ore 20.45) sarà diversa rispetto a quell’evento, ma molto, ad ogni modo, affonderà le proprie radici proprio da quella serata. Da Wembley, infatti, si passerà al Molineux Stadium di Wolverhampton dato che, proprio a causa dei disordini scoppiati in occasione della finale di Euro 2021, la UEFA ha imposto all’dire ala sfida, autorizzando la presenza sugli spalti di soli 1.500 bambini delle scuole ...

