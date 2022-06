Non solo Politano: Gattuso vuole un altro azzurro al Valencia (Di sabato 11 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli si preannuncia molto movimentato: dopo gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il mercato in entrata potrebbe non fermarsi qui. La gestione della società però è stata abbastanza chiara: si effettueranno acquisti solo in caso di cessioni. Ma sono diversi i calciatori azzurri che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Hirving Lozano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli quest’estate, c’è anche Matteo Politano: il suo agente ha confermato il malumore del suo assistito e la volontà di trovare una squadra che gli possa garantire più spazio. Su Politano ci sono le sirene del Valencia di Rino Gattuso: l’ex tecnico del Napoli, appena approdato sulla panchina spagnola, è un suo estimatore e lo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli si preannuncia molto movimentato: dopo gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, il mercato in entrata potrebbe non fermarsi qui. La gestione della società però è stata abbastanza chiara: si effettueranno acquistiin caso di cessioni. Ma sono diversi i calciatori azzurri che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Hirving Lozano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli quest’estate, c’è anche Matteo: il suo agente ha confermato il malumore del suo assistito e la volontà di trovare una squadra che gli possa garantire più spazio. Suci sono le sirene deldi Rino: l’ex tecnico del Napoli, appena approdato sulla panchina spagnola, è un suo estimatore e lo ...

