Non buttare i fondi di caffè | Tutti gli usi alternativi che ne puoi fare (Di sabato 11 giugno 2022) Quanti fondi di caffè buttiamo ogni giorno? Riciclando tutta questa materia di scarto potremmo avere a disposizione concimi, sostanze adatte alla trasformazione per il settore energetico, sedimenti agricoli e tanto altro. Ma il riciclo può essere anche casalingo… Oggi vi sveleremo alcune cose interessanti che potete fare con questi sottoprodotti. È stato calcolato che quasi l’ottanta percento degli italiani adulti beve caffè. Ogni giorno prepariamo moke, consumiamo espressi al bar o inseriamo cialde nelle macchine. Ma nessuno bada al sottoprodotto di questa bevanda… Come puoi riciclare i fondi del caffè… (Pixabay) – www.curiosauro.itUn tesoro che buttiamo: i fondi di caffè La maggior parte delle persone butta senza tante cerimonie i ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 giugno 2022) Quantidibuttiamo ogni giorno? Riciclando tutta questa materia di scarto potremmo avere a disposizione concimi, sostanze adatte alla trasformazione per il settore energetico, sedimenti agricoli e tanto altro. Ma il riciclo può essere anche casalingo… Oggi vi sveleremo alcune cose interessanti che potetecon questi sottoprodotti. È stato calcolato che quasi l’ottanta percento degli italiani adulti beve. Ogni giorno prepariamo moke, consumiamo espressi al bar o inseriamo cialde nelle macchine. Ma nessuno bada al sottoprodotto di questa bevanda… Comericiclare idel… (Pixabay) – www.curiosauro.itUn tesoro che buttiamo: idiLa maggior parte delle persone butta senza tante cerimonie i ...

Pubblicità

CrisItaly76 : @di_echi @FGiallorossa Ma pure lui doveva capirlo subito quando quello che gliela data gli ha detto “non la buttare… - la_queeta : io tutto il tempo dietro al carro del mucca e da lì non mi sono schiodata nemmeno per un secondo perché a me non in… - thelegendofgin : Ma perché ogni volta che vedo unx fumatorx alla fermata del pullman, con un cestino a tipo 3 metri, deve sempre.but… - Antonio98854326 : Domani se vince il si non ha vinto nessuno dei partiti, ma ha vinto la coerenza e il buon senso ma quello che mi fa… - marco_veracini : @disinformatico @OfficialTozzi Borgonovo è un provocatore, io al posto di Mercalli mi sarei alzato prima, la Berlin… -