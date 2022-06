Machete Gaming | team work | dream work

(Di sabato 11 giugno 2022)festeggia tre anni e ne ripercorro tappe e ambizioni con Hell Raton, che assieme a Slait ne è fondatore. «Nella mia vita ho sempre cercato di guardare oltre, di sognare in grande. Sono partito da una camera zeppa di scatoloni e scaffali pieni di merchandising, passando al music business, ma rimanendo sempre fedele al mio pc», dice. Poi, continua: «Siamo riusciti a trasformare una passione per i videogiochi in un lavoro, in una società con dipendenti e collaboratori. È la stessa filosofia, lo stesso spirito diEmpire Records, ma in un altro ambito». Bomber, pantaloni e scarpe Moschino, tank top Calvin Klein Underwear, calze Red, collane Fope, orecchini Emanuele Bicocchi, guanti e GP Lounge SparcoMusica e, mondi che si ispirano e si rincorrono qui in un ...

