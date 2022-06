Il Roma Pride diventa quasi un karaoke con Elodie: scintille tra la cantante romana e Salvini (Di sabato 11 giugno 2022) Sono circa 25mila le persone che hanno partecipato al Roma Pride che ha sfilato nel pomeriggio per le strade del centro di Roma. È quando si apprende da fonti di polizia. Gli organizzatori, trascinati dall’entusiasmo, hanno annunciato la cifra iperbolica di circa un milione persone. Tuttavia, per avere una pietra di paragone, basti immaginare che per la festa dei tifosi della Roma al Circo Massimo il 26 maggio scorso, la Questura di Roma stimò l’affluenza complessiva in circa centomila persone. Basta raffrontare quelle foto con quelle di oggi per capire che il milione sparato dagli organizzatori è “leggermente” esagerato. LEGGI ANCHE Elodie, l'insulto a Salvini scatena il web contro di lei. Che attacca: «E noi donne vi mettiamo pure al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Sono circa 25mila le persone che hanno partecipato alche ha sfilato nel pomeriggio per le strade del centro di. È quando si apprende da fonti di polizia. Gli organizzatori, trascinati dall’entusiasmo, hanno annunciato la cifra iperbolica di circa un milione persone. Tuttavia, per avere una pietra di paragone, basti immaginare che per la festa dei tifosi dellaal Circo Massimo il 26 maggio scorso, la Questura distimò l’affluenza complessiva in circa centomila persone. Basta raffrontare quelle foto con quelle di oggi per capire che il milione sparato dagli organizzatori è “leggermente” esagerato. LEGGI ANCHE, l'insulto ascatena il web contro di lei. Che attacca: «E noi donne vi mettiamo pure al ...

