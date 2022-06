Il Gs Pietrelcina festeggia la seconda categoria | il bellissimo gesto degli sconfitti

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Lavolta non si scorda mai’. E’ scritto sulla maglia celebrativa del Gsperre il recente successo dei giallorossi che hanno trionfato nel campionato di terza, vincendo l’appendice dei play-off con un colpo esterno in finale sul campo del Baselice. E proprio glihanno dato dimostrazione di grande sportività: ieri sera, in occasione della festa promozioneuomini del presidente Zarrelli, una delegazione del Belice ha presenziato all’evento dando merito ai vincitori, onorando uno dei grandi insegnamenti dello sport, quello di sapere accettare il verdetto del campo. La serata, che si è tenuta presso il parco Colesanti, è stata allietata da musica dal vivo, balli, tanti brindisi, ed un video emozionale ...

