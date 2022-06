Il blitz a Londra di Ausilio: così l'Inter cambia look tra Lukaku e le cessioni (Di sabato 11 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Blitz Inter a Londra: passi avanti per Lukaku @carlolaudisa - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, INCONTRO TRA AUSILIO E L'AGENTE DI MILENKOVIC Blitz a Londra per il difensore della Fior… - Gazzetta_it : Il blitz a Londra dell'#Inter: così la squadra cambia look tra Lukaku e le cessioni #calciomercato @carlolaudisa - infoitsport : Il blitz a Londra di Ausilio: così l'Inter cambia look tra Lukaku e le cessioni - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Il blitz a Londra dell'#Inter: così la squadra cambia look tra Lukaku e le cessioni #calciomercato @carlolaudisa https://t… -