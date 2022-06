Ha offeso l' esecito russo E adesso Dmitry | nemico numero uno di Putin | chi è e come vuole distruggerlo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 giugno 2022) Lo scrittore e romanziereGlukhovsky è finito nell'occhio del mirino della Russia. Il motivo? È stato accusato dal tribunale distrettuale Basmanny di Mosca di aver ridicolizzato pubblicamente l'esercito. Con tale accusa lo scrittore rischia dai 10 ai 15 anni di galera. Glukhovsky al momento della cattura, il 7 giugno, non si trovava in patria ed è infatti ancora oggi ricercato. Il 42enne ha indignato le alte cariche russe a causa di alcune dichiarazioni, diffuse tramite social media e alcune testate occidentali, contro la sua patria. "I russi in maggioranza sono perfettamente inermi e impotenti davanti allo Stato che inculca loro una coscienza di pedissequa fedeltà al posto di quella civica. Fermate la guerra! Ammettete che è una guerra contro l'intero Paese e fermatela" queste le parole apparse nel suo ...