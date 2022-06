Guerra Ucraina, incendio nell'impianto Azot dopo raid russo - Esteri - quotidiano.net (Di sabato 11 giugno 2022) L'intervista allo scrittore che Putin vuole arrestare Roma, 11 giugno 2022 - Nuova giornata di Guerra in Ucraina . Proseguono durissimi gli scontri nel sud e nell'est del Paese. I bombardamenti russi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) L'intervista allo scrittore che Putin vuole arrestare Roma, 11 giugno 2022 - Nuova giornata diin. Proseguono durissimi gli scontri nel sud e'est del Paese. I bombardamenti russi ...

Pubblicità

welikeduel : 'Dalla guerra in Ucraina se ne può uscire intanto aiutando i più deboli a difendersi e si dovrà arrivare a un negoz… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei lo strano caso di Vladimir #Putin, che parla a ruota libera su Pietro il Grande, ma ha annull… - vaticannews_it : #PapaFrancesco e la @vonderleyen per mettere fine alla guerra in #Ucraina. Colloquio oggi in Vaticano tra il Pontef… - ACasperia : @valy_s @LiaQuartapelle Per questo neanche la Russia e l'Ucraina sono in guerra. Ufficialmente la guerra si ha quan… - Luciano06227627 : @giovannigiua Perché chi ha fatto il siero. E pro Ucraina. Anche se nazista? Fare domande del c...o. e sempre fuori… -