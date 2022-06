F.1, GP Azerbaijan - Ancora una pole position per Charles Leclerc (Di sabato 11 giugno 2022) Con un giro praticamente perfetto, Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran Premio dell'Azerbaijan, ottava prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha messo così in bacheca la quindicesima pole in carriera, la sesta di questa stagione. Battute le due Red Bull Racing, con Sergio Perez che è riuscito a mettersi davanti a Max Verstappen. Solo quarto Carlos Sainz, che ha perso l'occasione di migliorarsi nell'ultimo tentativo cronometrato. Così in Top 10. Nonostante un porpoising esagerato e una vettura incredibilmente ballerina sul rettilineo, la Mercedes è riuscita a fare una buona qualifica. Con quasi un secondo e mezzo di ritardo dal poleman, George Russell ha chiuso in quinta posizione; settimo Lewis Hamilton. Tra le due Frecce ... Leggi su quattroruote (Di sabato 11 giugno 2022) Con un giro praticamente perfetto,ha conquistato ladel Gran Premio dell', ottava prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco della Ferrari ha messo così in bacheca la quindicesimain carriera, la sesta di questa stagione. Battute le due Red Bull Racing, con Sergio Perez che è riuscito a mettersi davanti a Max Verstappen. Solo quarto Carlos Sainz, che ha perso l'occasione di migliorarsi nell'ultimo tentativo cronometrato. Così in Top 10. Nonostante un porpoising esagerato e una vettura incredibilmente ballerina sul rettilineo, la Mercedes è riuscita a fare una buona qualifica. Con quasi un secondo e mezzo di ritardo dalman, George Russell ha chiuso in quinta posizione; settimo Lewis Hamilton. Tra le due Frecce ...

