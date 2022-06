Dalle mascherine che “impediscono il voto” al codice dei ladri | le notizie false degli ultimi 7 giorni

Pubblicità

DonChis67169310 : @Gitro77 Purtroppo la gente si perde dietro a mascherine si mascherine no...distratta, rincoglionita dalle TV e dai… - MianiAttilio : International Web Post IN ITALIA ULTERIORI 21.554 CONTAGI E ALTRI 63 MORTI - Dati dalle Regioni - Mascherine, Bass… - RiRi02335129 : RT @gentilcristiano: @GiovyDean @MinisteroSalute Abbiamo dunque assodato, dalle loro parole, che #Speranza e #Sileri hanno a loro insaputa… - _A_mors : RT @Titti19641: A Cesena fuori dalle scuole mamme e papà coraggiosi per informare gli altri genitori sui danni che le mascherine causano ai… - simolar1984 : @gualtierieurope @UKRinIT @santegidionews @CaritasRoma @SSFonlus @SaveChildrenIT @ItalyMFA @Roma I bimbi italiani l… -

In un primo momento, il Cdc ha aggiunto nelle sue linee guida l’indicazione secondo cui «indossare la mascherina può aiutare a proteggersi anche dal vaiolo delle scimmie». La trasmissione via aerea ...Il Ministero dell'Interno e quello della Salute fanno chiarezza sull'utilizzo della mascherina in sede di voto per referendum e amministrative ...