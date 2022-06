Camorra | catturato l’ultimo latitante del clan Silenzio | era in fuga da 5 mesi

(Di sabato 11 giugno 2022) Blitz della Polizia di Stato,ilTobia Esposito. È stato preso a Napoli, in via Comunale Ottaviano 58, il 43enne che era in riuscito a sfuggire alla retata disposta dalla Dda il 30 novembre. In quell’occasione furono arrestate 27 persone per, spaccio e omicidi a San Giovanni durante la faida tra l’Alleanza di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

A Napoli, in via Comunale Ottaviano 58, è statoTobia Esposito, di 43 anni. che era riuscito a scappare, il 30 novembre scorso nella retata disposta dalla Dda contro 27 persone per, spaccio e omicidi a San Giovanni durante la ...Si tratta del dodicesimo latitanteda agosto 2021 ad oggi dai carabinieri del comando provinciale di Napoli.Ieri mattina a Napoli, in via Comunale Ottaviano 58, personale della locale Squadra Mobile è stato catturato il latitante Tobia Esposito ... tra diverse famiglie di camorra espressione di due più ...Si tratta del 42enne Tobia Esposito. Si era sottratto alla retata del 30 novembre 2021, a conclusione delle indagini per l'assassinio di Annamaria Palmieri ...