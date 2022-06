Calcio: giudice statunitense respinge la causa contro Cristiano Ronaldo per stupro (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Rigettata da un giudice del tribunale di Las Vegas la causa di stupro intentata contro l'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo. Lo riportano i media statunitensi. La causa era stata avviata nel 2009 da una donna del Nevada che aveva accusato il giocatore portoghese di averla stuprata. Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Rigettata da undel tribunale di Las Vegas ladiintentatal'attaccante del Manchester United. Lo riportano i media statunitensi. Laera stata avviata nel 2009 da una donna del Nevada che aveva accusato il giocatore portoghese di averla stuprata.

