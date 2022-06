Beach volley, Europei Under 22 Vlissingen e Bilthoven. Viscovich/Hanni volano ai quarti! Bianchi/Mattavelli none (Di sabato 11 giugno 2022) Ancora una volta l’Italia piazza una coppia ai quarti di finale di un Campionato Europeo giovanile. A Vlissingen e Bilthoven, in Olanda, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei Under 22 sono stati Marco Viscovich e Theo Hanni ad entrare fra i primi otto del continente e alle 18.30 proveranno a completare l’impresa dando l’assalto alla semifinale. La coppia azzurra non aveva un compito facile contro Day/Cuzmiciov, israeliani con discreta esperienza a livello internazionale che sono riusciti a vincere un combattuto primo set con il punteggio di 22-20. Nel secondo parziale netto il dominio della coppia italiana che si è imposta con un secco 21-15 e ha continuato a macinare gioco e a mettere costantemente in difficoltà i rivali anche nel tie break, vinto con il punteggio di 15-9. Un ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Ancora una volta l’Italia piazza una coppia ai quarti di finale di un Campionato Europeo giovanile. A, in Olanda, dove si stanno svolgendo i Campionati22 sono stati Marcoe Theoad entrare fra i primi otto del continente e alle 18.30 proveranno a completare l’impresa dando l’assalto alla semifinale. La coppia azzurra non aveva un compito facile contro Day/Cuzmiciov, israeliani con discreta esperienza a livello internazionale che sono riusciti a vincere un combattuto primo set con il punteggio di 22-20. Nel secondo parziale netto il dominio della coppia italiana che si è imposta con un secco 21-15 e ha continuato a macinare gioco e a mettere costantemente in difficoltà i rivali anche nel tie break, vinto con il punteggio di 15-9. Un ...

