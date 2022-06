Bce: Brunetta, “Lagarde prenda esempio dal suo predecessore” (Di sabato 11 giugno 2022) MILANO – “Penso che la presidente della Bce potrebbe prendere esempio dal suo predecessore su come si governa una banca centrale come la Bce. Vedete, quello che ha fatto Draghi alla Banca centrale europea fino al whatever it takes è stato straordinario: è riuscito a convincere i tedeschi in un momento molto complicato”. Lo ha detto, alla festa de Il Foglio a Venezia, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a proposito di Christine Lagarde. “Con le dichiarazioni dello scorso giovedì, a mercati aperti, non ha rassicurato. Un presidente della Bce con le sue parole non può essere all’origine di crolli in Borsa sistemici, di aumenti dello spread, anch’essi sistemici. Il 26 luglio 2012 a Londra Draghi rassicurò tutti. È importante saper parlare al momento giusto, nei modi giusti e con la giusta ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) MILANO – “Penso che la presidente della Bce potrebbe prenderedal suosu come si governa una banca centrale come la Bce. Vedete, quello che ha fatto Draghi alla Banca centrale europea fino al whatever it takes è stato straordinario: è riuscito a convincere i tedeschi in un momento molto complicato”. Lo ha detto, alla festa de Il Foglio a Venezia, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, a proposito di Christine. “Con le dichiarazioni dello scorso giovedì, a mercati aperti, non ha rassicurato. Un presidente della Bce con le sue parole non può essere all’origine di crolli in Borsa sistemici, di aumenti dello spread, anch’essi sistemici. Il 26 luglio 2012 a Londra Draghi rassicurò tutti. È importante saper parlare al momento giusto, nei modi giusti e con la giusta ...

