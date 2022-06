Arrampicata | Coppa del Mondo Bressanone | Grossmann la spunta su Meul | terza la 16enne Luo

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Spettacolo e adrenalina al Vertikale Climbing Stadium di, sede della finale femminile didelBoulder di. A vincere la medaglia d’oro è la statunitense Natalia, che vince il trofeo per il quarto anno consecutivo. Una vittoria che arriva di misura sulla tedesca, e campionessa nazionale del 2020, Hannah. Entrambe le atlete sono riuscite a “sbloccare” tutti i top, per cui è risultato decisivo il numero di tentativi: cinque per, uno in più per, con la gara che era ancora in parità all’ultimo blocco. Il terzo gradino del podio va alla cinese Zhilou Lou, che ottiene quindi un gran risultato al suo esordio indel; segni particolari: ha appena 16 ...