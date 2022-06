A 15 anni fugge dalla guerra in Ucraina e finisce a lavorare in nero a Napoli | denunciato il titolare

Pubblicità

mistrettarm : RT @SalaLettura: @Alberto63Al … Morirò di paura a venire là in fondo Maledetto padrone del tempo che fugge Del buio e del freddo Ma lei ave… - RetwittL : RT @SalaLettura: @Alberto63Al … Morirò di paura a venire là in fondo Maledetto padrone del tempo che fugge Del buio e del freddo Ma lei ave… - gighea : RT @SalaLettura: @Alberto63Al … Morirò di paura a venire là in fondo Maledetto padrone del tempo che fugge Del buio e del freddo Ma lei ave… - adelestancati : RT @SalaLettura: @Alberto63Al … Morirò di paura a venire là in fondo Maledetto padrone del tempo che fugge Del buio e del freddo Ma lei ave… - Rebeka80721106 : RT @SalaLettura: @Alberto63Al … Morirò di paura a venire là in fondo Maledetto padrone del tempo che fugge Del buio e del freddo Ma lei ave… -

Fuggire dalla guerra in Ucraina , sognare un'altra vita in Italia e trovarsi a 15a lavorare come operaio in nero. E' la storia di un ragazzino 15enne ucraino, sfuggito alla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia. Nessun banco di scuola per lui ma un lavoro come ...Il giovanissimo, ospitato con sua madre dalla zia, non era mai andato a scuola: la scoperta dei carabinieri 15, ucraino, fuggito dalla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia. Ma ad attenderlo nel nostro Paese non c'è nessun banco di scuola: per lui solo il cantiere e un lavoro come operaio in ...15 anni, ucraino. Sfuggito alla guerra con la madre e ospitato in Italia dalla zia. Nessun banco di scuola per lui ma un lavoro come ...Fuggire dalla guerra in Ucraina, sognare un'altra vita in Italia e trovarsi a 15 anni a lavorare come operaio in nero. E' la storia di un ragazzino 15enne ucraino, sfuggito alla ...