(Di venerdì 10 giugno 2022)10. L’estrazione di10/06/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.10...

Pubblicità

italiaserait : Vinci Casa venerdì 10 giugno 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - poicipenso4 : @jerryscottismo @pollocanwait @WhiteWidow_5050 Se hai tot anni da adolescente e inizi a farti casa/frigoria tutti i… - steveleschat54 : @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Hai detto che prima questo governo va a casa e meglio è bisogna vedere se tu vinci m… - zazoomblog : Vinci Casa giovedì 09 giugno 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - #Vinci #giovedì #giugno #2022: #numeri - dukeonyx57 : @HungryMarcio Se vinci gli #Europei ed in casa ti abbuffano di fischi,non credo che ci metti molta autostima, poi,… -

Il signor Ricky Futrell di Richlands nella Carolina del Nord, Stati Uniti si è portato ala bellezza di 2 milioni di dollari con un Gratta eda appena 20 dollari. Certo non il più ...Ecco perché c'è chi sfida la fortuna, con il Gratta e. Percentuali davvero interessanti per il premio da 500 euro Ovviamente, il sogno è quello di portare ail premio massimo, ma anche una ...Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 160 di giovedì 9 giugno 2022 sono dieci i '4' che sfiorano la prima moneta che manca ancora. Dieci i “4” da 172 euro che sfiorano la prima moneta nel concorso ...Estrazione del mercoledì con il VinciCasa. Giocare è semplicissimo: si scelgono 5 numeri su 40, si convalida la schedina in ricevitoria o online e, indovinando la combinazione estratta, si vince una c ...