Triathlon | World Series 2022 | tutto pronto per la tappa di Leeds | le italiane cercano conferme | gli uomini vogliono emergere

(Di venerdì 10 giugno 2022) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza della attesissima secondadelledi. Dopo l’appuntamento d’esordio di Yokohama, il calendario propone la consuetadi(Inghilterra) che metterà in scena il consueto spettacolo nello scenario del Roundhay Park. Vedremo gara maschile, femminile e team mixed relay. La gara si snoderà sulla distanza di 1.500 metri di nuoto (un giro), quindi 36.2 km nella parte di bici (2 giri), per concludere con i 10 chilometri di corsa suddivisi su 3 giri. Per l’Italia nel comparto maschile vedremo in azione Michele Sarzilla e Gianluca Pozzatti. Tra i favoriti, ovviamente, i francesi Léo Bergere, Luis Vincent e Pierre Le Corre, lo spagnolo Antonio Serrat Seoane, il neozelandese Hayden Wilde, i tedeschi ...

Pubblicità

DossiAmerigo : Triathlon azzurro protagonista ai Multisport World Championships - ZerounoTv : Triathlon azzurro protagonista ai Multisport World Championships - Italpress : Triathlon azzurro protagonista ai Multisport World Championships -

OA Sport

Dopo la prova andata in scena sabato 14 maggio a Yokohama, in Giappone, con una gara su distanza olimpica, la stagione internazionale delleChampionship Series 2022 riprende la rincorsa ai titoli mondiali, che verranno assegnati ad Abu Dhabi a novembre, conteggiando anche le tappe ...ROMA " Dieci medaglie per la Federazione Italiana" cinque d'oro, quattro d'argento e una di bronzo " dopo i primi due giorni dei MultisportChampionships in corso di svolgimento a Targu Mures, in Romania. Le straordinarie prestazioni ... World Triathlon Championship Series Leeds 2022: sei azzurri in gara in Gran Bretagna ROMA (ITALPRESS) - E' grande Italia nella seconda giornata dei Multisport World Championships in corso di svolgimento a Targu Mures, in Romania. Una fantastica tripletta azzurra - medaglia d'oro per R ...ROMA (ITALPRESS) - Dieci medaglie per la Federazione Italiana Triathlon - cinque d'oro, quattro d'argento e una di bronzo - dopo i primi due giorni dei Multisport World Championships in corso di svolg ...